ماليزيا: ارتفاع عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم في ولايتي كيلانتان وبيراك بسبب الفيضانات

استمر عدد ضحايا الفيضانات في ولايتي كيلانتان وبيراك في الارتفاع الليلة، في حين تفيد تقارير أن الوضع في ولايتي تيرينجانو وسيلاجور يتحسن.



وذكرت اليوم صحيفة نيوستريتس تايمز الماليزية أن عدد ضحايا الفيضانات في ولاية كيلانتان قد ارتفع إلى 4840 شخصا من 1528 أسرة حتى الساعة 8 مساء اللية، مقارنة بعددهم الذي بلغ 4114 شخصا من 1282 أسرة هذا الصباح.



ووفقا للبوابة الإلكترونية لمعلومات الكوارث التابعة لإدارة الرعاية الاجتماعية، فإن منطقتي باسير ماس وتاناه ميراه هما فقط اللتان مازالتا تتعرضان للفيضانات ويجرى إيواء جميع المنكوبين في 15 مركزا مؤقتا للإغاثة.



وفي ولاية بيراك، زاد عدد ضحايا الفيضانات بشكل طفيف الليلة حيث بلغ 87 شخصا من 26 أسرة، مقارنة بعددهم الذي بلغ 80 ضحية من 25 أسرة عندما فتح مركز ديوان سيرباجونا بادانج تيمباك للإغاثة من الفيضانات أبوابه في تيلوك انتان هذا الصباح.



وفي ولاية تيرينجانو، فإن الموجة الثانية من الفيضانات التي ضربت الولاية أخذت في التحسن تدريجيا، حيث انخفض بشدة عدد المنكوبين الذين يجرى إيواؤهم في مراكز الإغاثة من الفيضانات ليصل إلى 824 شخصا من 184 أسرة، عند الساعة الثامنة مساء، مقارنة بعددهم الذي بلغ 2693 من 654 أسرة هذا الصباح.