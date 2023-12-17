نائب وزير التعليم: تركيب 100 فصل ذكى فى الأماكن ذات الكثافة العالية بالقاهرة والجيزة

قال الدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم للتطوير التكنولوجى، إن استخدام التكنولوجيا فى التعليم تم فى كثيرمن القطاعات منها مراقبة الامتحانات بالكاميرات، مشيرا إلي أن الشاشات الموجودة فى المدارس الثانوىة مرتبطة بسيستم وقاعدة البيانات المركزية بالوزارة.

ولفت ضاهر، خلال ورشة عمل تشاركية لإجراء تحليل باستخدام إطار عمل DTC لفهم مدى استعداد مصر الحالى للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتحسين التعليم، إلى تطبيق تجربة الفصول الذكية وهي عبارة عن منشئ معدنى وليس كونتينر، وتركيبه يحتاج لـ16 ساعة وبه 40 طالبا مزود بشبكة الواى فاى وسيرفر وتعمل به القنوات التعليمية ومزود أيضا بالطاقة الشمسية.

وأشار إلى تركيب 80 فصلا ذكيا فى الأماكن النائية فى محافظة مرسى مطروح و100 فصل ذكى فى الأماكن ذات الكثافة العالية بمحافظتى القاهرة والجيزة.