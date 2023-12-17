الأمم المتحدة: وفاة أكثر من 60 شخصا في حادث قارب قبالة سواحل ليبيا

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توفي 61 شخصا على الأقل في حادث قارب قبالة ساحل ليبيا، وفقا لما أعلنته منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة يوم السبت.

وقالت منظمة الهجرة الدولية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن من بين الضحايا نساء وأطفال.

ونقلت المنظمة عن شهود قولهم إن 86 شخصا كانوا على متن القارب عندما انطلق من بلدة زوارة على الساحل الليبي.

وتابعت المنظمة أن "وسط البحر المتوسط لايزال أحد أخطر طرق الهجرة في العالم".

وتعد ليبيا إحدى دول العبور الرئيسية للمهاجرين في شمالي أفريقيا في طريقهم إلى أوروبا.

ووفقا للمنظمة، فقد توفي 940 شخصا في وسط البحر المتوسط هذا العام حتى منتصف نوفمبر.

وفي العام الماضي، توفي أكثر من 1450 شخصا أثناء سفرهم عبر البحر.