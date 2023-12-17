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عرضت وكالة الأنباء السعودية «واس»، اليوم الأحد، مقطع فيديو يرصد أداء صلاة الغائب على أمير الكويت الراحل نواف الأحمد الجابر الصباح، في المسجد الحرام.

وأدى المصلون في المسجد الحرام والمسجد النبوي عقب صلاة الظهر اليوم الأحد، صلاة الغائب على أمير البلاد الراحل.

وبحسب ما نشرته وكالة «كونا» توجه المصلون بالدعاء لله - سبحانه وتعالى - أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويجزيه خير الجزاء على ما قدم من أعمال جليلة لبلده والأمتين الإسلامية والعربية.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد وجه أمس السبت، بإقامة صلاة الغائب على أمير الكويت الراحل في الحرمين الشريفين، بعد صلاة الظهر اليوم.

وأدى أمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، صباح اليوم، صلاة الجنازة على جثمان أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وذلك في مسجد بلال بن رباح في منطقة الصديق.

ودفن جثمان الشيخ نواف الأحمد الصباح ووارى جثمانه الثرى في مقبرة الصليبيخات، حيث كان في وداعه إلى مثواه الأخير أمير الكويت الجديد.

وشهد مراسم دفن الفقيد، رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الصباح، ورئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد السعدون، ولفيف من أسرة آل صباح وأعضاء مجلس الأمة الكويتي وكبار رجال الدولة بالكويت.