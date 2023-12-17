بولونيا يقفز للمربع الذهبي بثنائية في روما بالدوري الإيطالي

سقط روما أمام مضيفه بولونيا بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأحرز نيكولا مورو الهدف الأول لبولونيا في الدقيقة 37 وأضاف راسموس كريستنسن مدافع روما الهدف الثاني بالخطأ في مرماه بالدقيقة 49.

وغلب على لاعبي الفريقين الحماس الشديد وقوة الالتحامات، مما دفع حكم المباراة لإشهار البطاقة الصفراء 8 مرات بواقع 4 إنذارات لكل فريق.

ورفع بولونيا رصيده إلى 28 نقطة في المركز الرابع ليحجز مقعدا في المربع الذهبي، بينما تجمد رصيد روما عند 25 نقطة في المركز السابع بعدما تكبد خسارته الخامسة هذا الموسم.

وفي مباريات أخرى أقيمت اليوم الأحد، فاز ميلان على مونزا 0-3، وفيورنتينا على هيلاس فيرونا 0-1، بينما تعادل أودينيزي مع ساسولو بنتيجة 2-2.