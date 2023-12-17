مساجد الكويت تؤدي صلاة الغائب على الأمير الراحل نواف الصباح

أدت مساجد الكويت صلاة الغائب بعد صلاة ظهر اليوم الأحد، على الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية أمس السبت، عن عمر ناهز 86 عامًا.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، اليوم الأحد: «تضرعت جموع المصلين للباري - عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته».

وأدى أمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، صباح اليوم، صلاة الجنازة على جثمان أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وذلك في مسجد بلال بن رباح في منطقة الصديق.

ودفن جثمان الشيخ نواف الأحمد الصباح ووارى جثمانه الثرى في مقبرة الصليبيخات، حيث كان في وداعه إلى مثواه الأخير أمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وشهد مراسم دفن الفقيد، رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الصباح، ورئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد السعدون، ولفيف من أسرة آل صباح وأعضاء مجلس الأمة الكويتي وكبار رجال الدولة بالكويت.