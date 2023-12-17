الجامعة العربية تؤكد ضرورة مواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا وحماية المهاجرين من الممارسات العنصرية

أكدت جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، ضرورة مواجهة ظاهرة العداء للأجانب والإسلاموفوبيا، وحماية المهاجرين من الممارسات العنصرية.

وأشارت الأمانة العامة للجامعة في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمهاجر، إلى أهمية الهجرة الدولية للمجتمع الذي خرجت منه والمجتمع الذي انتهت إليه على حدٍ سواء، والدور الإيجابي الذي يمكن للهجرة أن تلعبه في عملية التنمية وجلب المنافع للدول الفقيرة والغنية.

وأوضحت أن الهجرة ساعدت عبر العصور فى تدعيم النمو الاقتصادي العالمي وأسهمت في تطور الدول والمجتمعات، كما أغنت العديد من الثقافات والحضارات، وكان المهاجرون ضمن أعضاء المجتمع الفاعلين والمؤثرين.

- مساهمات المهاجرين في دول المنشأ والمقصد

وأكدت الجامعة، ضرورة مراعاة حقوق الإنسان واحترام الكرامة الإنسانية للمهاجرين، وأهمية ذلك لتحقيق التماسك الاجتماعي وتعزيز مساهمات المهاجرين في دول المنشأ والمقصد.

كما شددت على ضرورة التصدي لجميع أشكال التمييز العنصري، ومواجهة ظاهرة العداء للأجانب والإسلاموفوبيا، وحماية المهاجرين من الممارسات العنصرية.

وأشارت في الوقت نفسه، إلى ضرورة الاهتمام بالتواصل بين المهاجرين وأوطانهم الأصلية، وأهمية الحفاظ على هوية أبناء المهاجرين العرب وثقافتهم الأصلية، فالاندماج في مجتمعات المهجر لا يعني الانصهار وفقدان الهوية.

- تغير المناخ أصبح دافعاً قوياً لموجات الهجرة والنزوح

وفي هذا الإطار، وبمناسبة انتهاء أعمال الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28، أكدت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة - الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية على أن تغير المناخ أصبح دافعاً قوياً لموجات الهجرة والنزوح بصورة متزايدة، وأن المنطقة العربية تعد من المناطق المهددة بالتأثيرات الكبيرة لتغير المناخ التي يمكن أن تؤثر على حركة التنقل البشري واتجاهاتها وتعمل على تقويض مكاسب التنمية.

كما أشارت إلى ما تضمنه إعلان جدة الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته 32 التي عقدت في مايو الماضي، بشأن مبادرة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، والتي تستهدف أبناء الجيل الثاني والثالث من المهاجرين العرب، بما يسهم في تعزيز التواصل الحضاري بين الدول العربية والعالم، ويبرز الحضارة والثقافة العربية العريقة والمحافظة عليها.