 الصحة العالمية: المستشفيات الميدانية في غزة لا تلبي الاحتياجات المتزايدة - بوابة الشروق
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الصحة العالمية: المستشفيات الميدانية في غزة لا تلبي الاحتياجات المتزايدة

أحمد علاء
نشر في: الأحد 17 ديسمبر 2023 - 7:39 م | آخر تحديث: الأحد 17 ديسمبر 2023 - 7:39 م

قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري، إنّ المستشفيات الميدانية في قطاع غزة لا تلبي الاحتياجات المتزايدة.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد، أن هذه المستشفيات تمثل أمرا واقعا فرضته الاعتداءات المتكررة على المنظومة الصحية وعلى البنى التحتية التي توفُّر المياه والكهرباء.

وأشار إلى أن مئات الآلاف من السكان موجودون في مناطق شمال قطاع غزة، تقطعت بهم السبل جراء الاعتداءات المتوصلة على الطرق، في إشارة إلى أن هؤلاء لا يمكنهم الوصول للمستشفيات الميدانية.

ونوه بأن فرص وصول السكان لهذه المستشفيات تظل محدودة، ومن ثم يجب العمل على حماية المستشفيات القائمة من الأساس.

وشدد على ضرورة تعزيز قدرات هذه المستشفيات من أجل ضمان توفير خدمات صحية بما يضمن حماية الأرواح في غزة.

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