مايا مرسي: نسبة الإصابة بسرطان الثدي انخفضت 60% بسبب الكشف المبكر

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إنها لم تصدق نفسها وقت تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، لوزيرة الصحة بضم الكشف المبكر عن سرطان الثدي للمبادرات الصحية لصحة المرأة.



وأضافت الدكتورة مايا مرسي، خلال لقائها ببرنامج «الشاهد» الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة Extra news، أن المبادرة وقتها كانت قد وصلت للكشف عن 60 ألف سيدة، أما اليوم حققت الكشف على 38 مليون سيدة، من قبل وزارة الصحة ومن ثم قلت نسبة السيدات المصابات بسرطان الثدي، من الدرجة الثالثة والرابعة بنسبة 60% ومن ثم حافظنا على صحة الأم وحضنها من الموت.



وأكدت أنه اليوم بسبب إنسانية الرئيس وصلنا لهذا العدد ومن وقتها لليوم والبرنامج مستمر ويكشف على سيدات مصر كل عام ويعالج بصورة مجانية والسيدات لم يعد لديهن قلق لأن وزارة الصحة تقدم العلاج بصورة مجانية لهن.