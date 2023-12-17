الجمهوريون يشيرون إلى عقبات في المحادثات بشأن المساعدات لأوكرانيا

قال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور ميتش ماكونيل، إن قضايا مهمة لا تزال مطروحة في مفاوضات مجلس الشيوخ بشأن القيود الحدودية بين الولايات المتحدة والمكسيك التي طالب بها حزبه مقابل الموافقة على مساعدة لأوكرانيا وحلفاء الولايات المتحدة الآخرين.

وأضاف ماكونيل والسيناتور جيمس لانكفورد، المفاوض الجمهوري الرئيسي، لزملائهما في رسالة إنه ليس من الواضح ما إذا كان مجلس الشيوخ سيصوت على الحزمة هذا الأسبوع، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد نقلا عن مصدر مطلع على الأمر.

واجتمع المفاوضون خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد أن أجل زعيم الأغلبية تشاك شومر عطلة مجلس الشيوخ للسماح بتصويت محتمل هذا الأسبوع. ومن شأن التصويت أن يزيد الضغط على مجلس النواب الذى ذهب أعضاؤه بالفعل لقضاء عطلة العام الجديد .



وقال السيناتور ليندسي جراهام ، وهو جمهوري من ساوث كارولينا ، في وقت سابق من اليوم الأحد لشبكة (إن بي سي): "نحن لسنا قريبين من التوصل إلى اتفاق .. سوف يستمر العمل في العام المقبل".

ومع الإجراءات المحتملة للحد من الهجرة عبر الحدود من المكسيك التي تقسم الطرفين، لم يكشف الجانبان سوى القليل عن الوضع التفصيلي اليوم الأحد، على الرغم من أن البعض أشار إلى تفاؤل بأن الطرفين سيتمكنان من التوصل إلى اتفاق.