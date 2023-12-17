لماذا يهاجم نتنياهو اتفاقية أسلو؟

تعرض رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لانتقادات واسعة بعدما صرح بأن اتفاقيات أوسلو مع الفلسطينيين في التسعينيات، تسببت في مقتل عدد كبير من الإسرائيليين في هجمات 7 أكتوبر.

وأفادت وسائل إعلام عبرية متعددة، بأنه خلال اجتماع مغلق للجنة الشئون الخارجية والدفاع في الكنيست، قال نتنياهو إن "أم الخطايا كانت أوسلو"، وكرر نتنياهو انتقاده للاتفاقية في مؤتمر صحفي عقده أمس السبت.

لماذا ينتقد نتنياهو أوسلو؟

يُنظر إلى نتنياهو على نطاق واسع، على أنه يحاول تحويل اللوم بعيدًا عن نفسه في هجوم 7 أكتوبر، عندما فاجأت المقاومة، إسرائيل ونفذت هجمات يوم السابع من أكتوبر داخل المستوطنات الإسرائيلية.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن مسئولين أمريكيين، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مقتنعة بشكل متزايد، بأن نتنياهو دخل "وضع الحملة الانتخابية"، مع تصعيد رئيس الوزراء لهجته ضد السلطة الفلسطينية.

وقالت ميراف ميكايلي، زعيمة حزب العمل في إسرائيل، إنه على مدى 30 عاما، كان نتنياهو يلوم أوسلو، أكثر من أي شيء آخر"، مضيفة: "نتنياهو لم يبطل أوسلو، بل واصل أوسلو واستخدمها للتحريض والبقاء في السلطة".

وقالت: "لم يقدم قط حلا مختلفا، وما قدمه فشل بشكل مذهل وفظيع".

ما هو مسار أسلو؟

اتفاق جرى بين فلسطين ممثلة في منظمة التحرير الفلسطينية، وإسرئيل في سبتمبر 1993، برعاية أمريكية، وسمي بهذا الاسم نسبة إلى مدينة أسلو النرويجية التي جرت فيها المحادثات.

الاتفاق المكون من جزأين، وقع في 1993-1995، وأنشأ السلطة الفلسطينية ومنحها مستويات متفاوتة من الحكم الذاتي في أجزاء من الضفة الغربية كمرحلة أولى في الطريق إلى دولة فلسطينية، لكن هذا الطرح خرج عن مساره بسبب عرقلة الاحتلال الإسرائيلي.

وواجهت الاتفاقية، انتقادات في الداخل الإسرائيلي، حتى صعود نتنياهو إلى السلطة في عام 1996. وقد انتقد نتنياهو الاتفاق مرات لا حصر لها، لكنه لم يلغها قط خلال 16 عاما في السلطة.

ملخص الاتفاق

ويدورالاتفاق حول انسحاب إسرائيلي من غزة وأريحا، مع انتقال سلمي للسلطة من دولة الاحتلال إلى الفلسطينيين، لحين إجراء انتخابات المجلس الفلسطيني.

ويعطي الاتفاق الحق لسلطة الاحتلال على تولي مهام الأمن الخارجي والمستوطنات في المناطق التي سينسحب منها، أما الأمن الداخلي فسيكون من مهام قوة شرطة فلسطينية.

كما ينص الاتفاق على تشكيل سلطة حكم فلسطيني انتقالي تتمثل في مجلس فلسطيني منتخب يمارس سلطات وصلاحيات في مجالات محددة ومتفق عليها مدة 5 سنوات انتقالية.