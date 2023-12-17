زراعة بني سويف: تسليم الدفعة الثانية من تقاوي القمح ضمن مبادرة ازرع

أكد المهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة في بني سويف، أنه في إطار مبادرة "ازرع" وتطبيقا لاستراتيجية وزارة الزراعة لزيادة المساحة المنزرعة بمحصول القمح لتحقيق الأمن الغذائي، سلمت الدفعة الثانية من تقاوي القمح 700 شيكارة صنف بني سويف 5.

وكشف عن توزيع 1000 شيكارة من قبل بنصف الثمن، بمتابعة المهندس محمد عبد الحكيم مدير عام التعاون، والمهندس أشرف رأفت مدير إدارة تعاون إهناسيا.

ومر المهندس عصام الدين محمد فهمي مدير عام الإرشاد الزراعي، على الحقول الإرشادية التابعة للحملة القومية لمحصول القمح والحقول الإرشادية التابعة لمشروع ترشيد استهلاك المياه في الأنشطة الزراعية بنواحي مركز بني سويف؛ للوقوف على مدى تطبيق التوصيات الإرشادية، وتوعية المزارعين بأهم العمليات الزراعية التي تتم في هذه المرحلة من عمر النبات.

وأشار إلى عقد اجتماع مع مديرين الإدارات الزراعية؛ لمناقشة آخر التطورات الخاصة بالتعديات والإزالات التي تتم على الأرض الزراعية، والتأكيد على ضرورة إزالة التعديات.

وتابع تنفيذ ما جاء بكتاب الإدارة المركزية لحماية الأراضي، بضرورة إدراج الرقم القومي لكل صاحب حالة تم إزالتها خلال الفترة من ٢٠٢٣/١٠/٣١ حتى الآن، والسرعة من الانتهاء بإرسال صور الحالات القديمة التي تم إزالتها من ٢٠٢٣/١٠/٣١ حتى ٢٠٢٣/١١/١٣ مدون عليها بيانات صاحب الحالة.

وشدد على سرعة إرسال بيانات الحالات التي تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها بتحرير محاضر بناء على الأرض الزراعية، ابتداء من ٢٠٢٣/١/١ حتى الآن.