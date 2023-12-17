الجيش الكوري الجنوبي: بيونج يانج أطلقت صاروخا باليستيا غير محدد نوعه

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أعلنت هيئة الأركان العامة للجيش في كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا غير محدد نوعه باتجاه البحر الشرقي (المعروف ببحر اليابان)، الواقع بين شبه الجزيرة الكورية واليابان.

لم يتوفر في البداية أي مزيد من التفاصيل.

وبموجب قرارات الأمم المتحدة يُحظر على كوريا الشمالية، التي أعلنت نفسها قوة نووية، إجراء اختبارات للصواريخ الباليستية. فمثل هذه الصواريخ، اعتمادا على تصميمها، يمكن أيضا تزويدها برؤوس نووية حربية.

كانت الولايات المتحدة، وكوريا الجنوبية، واليابان واستراليا قد فرضت مؤخرا عقوبات جديدة على كوريا الشمالية بسبب إطلاقها قمرا اصطناعيا للتجسس في نوفمبر.

ويتهم الحلفاء بيونج يانج بأنها تستخدم تقنيات ذات صلة ببرنامجها لتطوير صواريخ عابرة للقارات.