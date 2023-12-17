محمد سراج: الأهلي يستحق التأهل لنهائي كأس العالم للأندية

أشاد محمد سراج، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بالمستوى الذي ظهر به فريقه في مباراة اتحاد جدة السعودي، مُشيرًا إلى أن الأحمر يستحق التأهل لنهائي كأس العالم للأندية.

وقال محمد سراج في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس تو: "لاعبو الأهلي والجهاز الفني قدموا ما عليهم في مباراة اتحاد جدة السعودي، والثقة كانت سر هذا الفوز، والجمهور كان رائعًا في تلك المباراة".

وأضاف: "اتحاد جدة فريق كبير ويمتلك لاعبين على أعلى مستوى، ولكن ما يميز لاعبو الأهلي هو الخبرات والثقة التي يمتلكونها وساهم ذلك في التفوق بثلاثة أهداف".

وتابع: "مارسيل كولر حقق العلامة الكاملة في الموسم الماضي، وعدم التوفيق في بطولة أو بطولتين هذا الموسم، هي أمور تحدث في كرة القدم".

وأكمل: "نتحدث مع بعضنا البعض عن المشاركات السابقة في كأس العالم للأندية، وأرى أننا نستحق أن نكون في نهائي المونديال، وأتمنى أن يكون التوفيق معنا ونثق في اللاعبين والجهاز الفني، وطموحنا كبير".

وأتم محمد سراج تصريحاته قائلًا: "سعيد بالحالة الجميلة الحالية بين جميع الجماهير المصرية سواء من مشجعي الأهلي أو الزمالك وكذلك مشجعي الإسماعيلي، وأشكرهم على دعمهم للأهلي".

وتغلب النادي الأهلي على فريق اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف، أول أمس الجمعة، في الدور ربع النهائي من كأس العالم للأندية.

ويواجه الأهلي فريق فلومينينسي البرازيلي مساء غدٍ الإثنين على ملعب الجوهرة المشعة، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023.