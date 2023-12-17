روسيا تنوي زيادة تخفيض إنتاجها من النفط

أعلنت روسيا أنها ستزيد من تخفيض إنتاج النفط لديها حتى نهاية العام الجاري، وذلك في إطار التزام موسكو باتفاق أوبك +.

وقال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، في تصريح اليوم، إنه يتم تحديث توقعات صادرات النفط من روسيا في نهاية عام 2023 فيما يتعلق بالتخفيضات الطوعية في الإنتاج.. مشيرا إلى أن الصادرات ستكون أقل من 247 مليون طن.

وأكد المسؤول الروسي وجود نية التخفيض الطوعي في إنتاج النفط وصادراته في روسيا.

وبدأت روسيا في مارس الماضي خفضا طوعيا لإنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا من مستوى فبراير البالغ 9.95 مليون برميل يوميا، وهذا الإجراء سيبقى ساري المفعول حتى نهاية عام 2024، بالإضافة إلى ذلك، قامت روسيا بتخفيض صادراتها النفطية منذ أغسطس.

وفي شهر مارس الماضي بلغ حجم التخفيضات 500 ألف برميل يوميا، ومن سبتمبر إلى ديسمبر 300 ألف برميل يوميا، وفي الربع الأول من عام 2024، ستعمل روسيا على تعميق خفض الصادرات إلى 500 ألف برميل، منها 300 ألف نفط، و200 ألف منتجات نفطية.