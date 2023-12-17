جوتيريش: المعارضة الأفغانية في المنفى أصبحت أكثر نشاطا

ذكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في تقرير إلى مجلس الأمن الدولي أن المعارضة السياسية الأفغانية في المنفى، على الرغم من تشتتها، أصبحت أكثر نشاطا في تحدي حركة "طالبان"، في القضايا المحلية والدولية.

وأشار جوتيريش إلى اجتماعات معارضي طالبان في موسكو ودوشنبي وفيينا.

وقدم الأمين العام للأمم المتحدة، تقريره ربع السنوي، حول "الوضع في أفغانستان وتداعياته على السلام والأمن الدوليين" إلى مجلس الأمن الدولي، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

ويغطي هذا التقرير الفترة من 18 سبتمبر إلى الأول من ديسمبر ويتناول مجموعة متنوعة من القضايا.

وطبقا للتقرير، فإنه بينما المعارضة السياسية في المنفى، أصبحت أكثر نشاطا، فإن القوات المسلحة، التي تعارض حركة "طالبان" لم تشكل "أي تحدي" لسيطرة طالبان على الأراضي الأفغانية، في الأشهر الثلاثة الماضية.

وأضاف التقرير أنه على الرغم من مزاعم المعارضين المسلحين لطالبان، على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن الهجمات الفعلية من قبل تلك القوات، كانت أقل تواترا، مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

وتابع التقرير أن "جبهة حرية أفغانستان" كانت المجموعة العسكرية الأكثر نشاطا، التي تعارض طالبان، خلال الفترة الواردة في التقرير، بينما كانت "جبهة المقاومة الوطنية" أقل نشاطا بكثير، مما كانت عليه في عام 2022.

وطبقا للتقرير، فإن "جبهة المقاومة الوطنية" لم تهاجم "بانشير" في الأشهر الثلاثة الماضية.

وأشار تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن طالبان واصلت الاعتقالات التعسفية والإغلاق القسري لوسائل الإعلام والرقابة للحد من الآراء المعارضة.