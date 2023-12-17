 دعوات لإجراء تحقيق في حادث مميت مزعوم لجرافة استخدمها الجيش الإسرائيلي بغزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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دعوات لإجراء تحقيق في حادث مميت مزعوم لجرافة استخدمها الجيش الإسرائيلي بغزة

غزة (د ب أ)
نشر في: الأحد 17 ديسمبر 2023 - 7:13 م | آخر تحديث: الأحد 17 ديسمبر 2023 - 7:13 م

في أعقاب انتشار مزاعم حول عملية مميتة نفذها الجيش الإسرائيلي باستخدام جرافة أسفرت عن مقتل فلسطينيين في قطاع غزة، دعت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة إلى إجراء تحقيق، حسبما ذكرت قناة الجزيرة اليوم الأحد.

ونقلت قناة الجزيرة القطرية عن أطباء وشهود عيان قولهم إن الجيش الإسرائيلي استخدم جرافة لتدمير خيام نازحين في ساحة مستشفى كمال عدوان، مما تسبب في مقتل عدد من الأشخاص.

ودعت وزيرة الصحة الفلسطينية إلى تحقيق دولي وطالبت المجتمع الدولي بعدم تجاهل التقارير الخاصة بارتكاب إسرائيل جرائم حرب في قطاع غزة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وفقا لشهود عيان وفرق طبية، فإن الفلسطينيين "دفنوا أحياء".

وأفادت الجزيرة بأن نحو 20 شخصا قتلوا، من بينهم جرحى. ولدى سؤاله، رفض الجيش الإسرائيلي التعليق على هذه التقارير، التي لا يمكن التحقق منها بشكل مستقل.

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