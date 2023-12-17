الحوثيون: عملياتنا المسلحة ضد الكيان الصهيوني في البحر الأحمر لن تتوقف إلا بعد فك الحصار على غزة

أكد محمد عبدالسلام، رئيس وفد جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن، مساء اليوم الأحد، أن موقفهم تجاه الأحداث في غزة "غير خاضع للمساومة"، وأن عمليات قواتهم المسلحة لن تتوقف "إلا بعد فك الحصار عن غزه وإدخال الغذاء والدواء".



وقال عبدالسلام في بيان صحفي: "وصلتنا رسائل ترغيب وترهيب لإيقاف عملياتنا في البحر الأحمر ضد الكيان الصهيوني، وأكدنا أن موقف اليمن مع غزة غير خاضع للمساومة".



وأضاف المتحدث الرسمي باسم الجماعة، أن"هناك تواصل مع الدول الفاعلة والمؤثرة والهدف تحقيق الأهداف المعلنة المتمثلة في فك الحصار عن غزة ووقف العدوان عليها".



وتابع: عبدالسلام "قضية فلسطين لا تقبل المساومة ولا يمكن أن نقبل ما يحصل بحق أبناء غزة – أي أعمال تقوم بها القوات المسلحة اليمنية (تابعة للجماعة) هي مرتبطة بفك الحصار على غزة ووقف العدوان عليها".



وزعم عبدالسلام، أن "البحر الأحمر آمن ماعدا السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي أو المتجهة إليه".



ويوم أمس السبت، قال عبدالسلام، إنهم مستمرون في النقاش مع عدد من الأطراف الدولية بشأن عملياتهم بالقرب من البحر الأحمر، والبحر العربي، بوساطة من سلطنة عمان.



في السياق نفسه، قال مصدر حوثي مسؤول، طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "أن هناك نقاشات مستمرة مع سلطنة عُمان بشأن عمليات القوات المسلحة (تابعة للحوثيين) في البحر الأحمر، و عدد من الأطراف الدولية بينها الولايات المتحدة الأمريكية، وبعض الدول الآسيوية".



وأكد المصدر أن "الحوثيين رفضوا حتى الآن جميع المقترحات لوقف العمليات في البحر الأحمر، حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة".



وقوبلت هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، بإدانات دولية واسعة.



وتوعد الحوثيون، مرات عديدة، باستهداف السفن التي تملكها أو تديرها شركات إسرائيلية، إلى جانب استهداف أي سفينة متوجهة إلى إسرائيل.