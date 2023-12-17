الكويت تستقبل زعماء العالم لتقديم العزاء في أميرها الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

ودعت الكويت، اليوم الأحد، أميرها الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح، الذي وافته المنية أمس السبت، فيما توافد زعماء ومسؤولون كبار من دول عربية وأجنبية لتقديم العزاء.

واستقبل أمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح (83 عاما)، الذي أعلن يوم السبت حاكما جديدا للبلاد، الرئيس السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد وملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى وملك الأردن عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

كما استقبل أيضا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التونسي قيس سعيد وحاكم إمارة الفجيرة الشيخ حمد بن محمد الشرقي ممثلا عن رئيس الإمارات، لتقديم العزاء، وفقا لوكالة رويترز.

كما حضر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان لتقديم التعازي نيابة عن رئيس بلاده. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية قبل وصوله إنه سيشدد على أهمية تطوير العلاقات الثنائية في اجتماعات مع كبار المسؤولين الكويتيين.

ومن المقر أن يصل أيضا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ممثلا عن الرئيس جو بايدن.

ووري جثمان الأمير الراحل الثرى بعد مسيرة استمرت ستة عقود في العمل العام، انصب تركيزه خلالها على القضايا الداخلية في الأساس.

وأدى الشيخ مشعل الأحمد صباح يوم الأحد صلاة الجنازة على الفقيد في مسجد بلال بن رباح بمنطقة الصِدّيق، بحضور الشيخ أحمد نواف الصباح رئيس الوزراء ونجل الأمير الراحل، وأحمد السعدون رئيس مجلس الأمة، والشيخ ناصر المحمد الصباح رئيس الوزراء الأسبق، وجمع من المواطنين وأبناء الأسرة الحاكمة.

وشوهد حاكم الكويت الجديد وهو يذرف الدموع أثناء الصلاة.

وكان الأمير الراحل قد أدخل المستشفى في نهاية نوفمبر الماضي بسبب ما وصفتها وكالة الأنباء الرسمية وقتئذ بأنها وعكة صحية طارئة.

وبموجب الدستور الكويتي يصبح ولي العهد أميرا بصورة تلقائية فور وفاة الأمير، لكنه لا يتولى السلطة إلا بعد أداء اليمين في البرلمان.

وبموجب الدستور فإن الأمير أمامه عام لاختيار ولي العهد الجديد، لكن عادة تلعب الأسرة الحاكمة دورا في الاختيار الذي يتم بالتوافق، ولا بد أن يحظى بموافقة مجلس الأمة (البرلمان).