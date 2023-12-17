خالد الغندور: على الزمالك الموافقة على بيع عقد زيزو

أكد خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق أنه على إدارة الأبيض الموافقة على أي عرض كبير لأحمد سيد زيزو، نجم الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال خالد الغندور في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "زيزو يتبقى له موسم ونصف في عقده، والعروض التي وصلت للزمالك بشأن زيزو كانت بمبالغ كبيرة".

وأضاف: "زيزو جاءت له عروض من الريان القطري والعين الإماراتي وتنازل من أجل الاستمرار مع الزمالك، وهذه العروض كان سيحصل من خلالها على 3 مليون دولار في الموسم".

وتابع: "الزمالك يمنح زيزو 25 مليون جنيه مصري حاليًا، ولا أعتقد أنه سيستطيع زيادة راتبه بشكل كبير في العقد الجديد.. قولًا واحدًا أعتقد أن زيزو لن يجدد عقده مع الزمالك، ووالده يحلم باحترافه.. الزمالك لديه أزمات مالية كبيرة".

وأكمل: "زيزو لاعب كبير أم جامد أم كويس؟ لاعب كويس، أو لاعب جامد في الدوري المصري في ظل اللاعبين الموجودين وفي ظل عقليات اللاعبين الحالية، فهو صاحب عقلية احترافية، وملتزم وتطور كثيرًا عن بداياته".

وأتم خالد الغندور تصريحاته قائلًا: "الزمالك ترك مصطفى محمد وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي وإمام عاشور، وعلى الزمالك حل أموره المالية، ولا تترك زيزو في حالة واحدة، عندما يكون لدى مجلس الإدارة الحالي القدرة المالية للحفاظ على لاعبي الفريق".