روسيا تعلن إسقاط 35 طائرة مسيرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إسقاط 35 طائرة مسيرة أوكرانية في موجة جديدة من الهجمات، بعد يوم من صد أحد أعنف أسراب الطائرات المسيرة منذ أسابيع.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، عبر قناتها على تطبيق تليجرام، إن الدفاعات الجوية أسقطت 33 طائرة مسيرة خلال الليل في مناطق ليبيتسك وروستوف وفولجوجراد الروسية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت الدفاع الروسية، لاحقا، إلى تدمير طائرتين مسيرتين في منطقة فولجوجراد صباح اليوم الأحد.

وذكرت وكالات أنباء روسية، نقلا عن حاكمي منطقتي ليبيتسك وفولجوجراد، أنه لم تقع إصابات أو أضرار.

وجاءت الهجمات الأوكرانية بعد يوم من إعلان روسيا أنها أسقطت نحو 40 طائرة مسيرة أوكرانية.

وتم إسقاط معظم المسيرات الأوكرانية فوق شبه جزيرة القرم، المطلة على البحر الأسود، والتي ضمتها روسيا منذ عام 2014، في حين تم تدمير طائرات مسيرة أخرى في منطقتي كورسك وبيلجورود الروسيتين.