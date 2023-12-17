اليابان والآسيان يعتزمان الاتفاق على تعزيز التعاون بينهما في مجالي الاقتصاد والأمن

من المتوقع أن يتفق قادة اليابان ودول رابطة جنوب شرق آسيا "الآسيان"، اليوم الأحد، على تعزيز علاقاتهما في مجالي الاقتصاد والأمن، خلال قمة للاحتفال بمرور 50 عاما على الصداقة والتعاون بينهما.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن مسئولين بالحكومة اليابانية القول، إنه بعد الاجتماع في طوكيو سوف يصدر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ونظراؤه في الآسيان "بيان رؤية مشترك" وخطة تنفيذ تظهر مجالات التعاون المستقبلية مثل الأمن البحري وسلاسل الإمداد.

وسوف يعلن المسئولون عن تدشين مبادرة جديدة من أجل قطاع الجيل المستقبلي للسيارات؛ بهدف وضع استراتيجيات لتمكين الآسيان من الاستمرار في أن يكون مركزا عالميا لإنتاج السيارات وللصادرات.

وقال المسئولون، إنه سوف يكون دعم الشركات الناشئة الرقمية وتسريع وتيرة الاستثمارات العامة والخاصة لتحقيق هدف التخلص من الكربون من بين الجهود الجديدة الأخرى لتعزيز الاقتصاد في المنطقة سريعة النمو.

وأوضح كيشيدا خلال المباحثات، "بناءً على الثقة بين اليابان والآسيان، سوف نعمل بصورة أكثر قربا من ذي قبل من أجل مستقبل مستدام ومزدهر سويا".

ومن المقرر أن يعقد كيشيدا والرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، اللذان يترأسان القمة معا، مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد القمة.

تأتي هذه القمة في الوقت الذي تسعى فيه طوكيو لتعزيز علاقتها مع الدول الناشئة والنامية التي يطلق عليها "الجنوب العالمي"، وتتضمن دول الآسيان، من أجل تعظيم نموها ومحاولة مواجهة النفوذ الاقتصادي والعسكري الصيني المتزايد.