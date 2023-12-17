زيلينسكي يشيد بنجاح قوات الدفاع الجوي الأوكراني

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعمل قوات الدفاع الجوي بعد عدة أيام وليال من الغارات الجوية الروسية العنيفة على البلاد.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي المصور اليوم السبت إنه تم اعتراض 104 من 112 طائرة مسيرة من طراز شاهد في غضون أسبوع واحد .

وأضاف فى معرض إعرابه عن الشكر والامتنان لكل جنود الدفاع الجوي: "ويعني تدمير كل منها أنه تم إنقاذ أرواح وبنى تحتية".

وتم إسقاط صواريخ باليستية من روسيا أيضا الأسبوع الجاري. وذكر زيلينسكي "إن أنظمة باتريوت وناساماس وشيتا وغيرها مما وفره شركاؤنا تعمل بكفاءة مثالية".

وأشار زيلينسكي في الوقت نفسه إلى أهمية تحسين الدفاع الجوي فى سماء أوكرانيا . وناقش الرئيس الأوكراني هذه المسألة مع جميع شركائه الأجانب تقريبا.

وبحسب السلطات المدنية، سقط عشرات القتلى والجرحى ووقعت أضرار الأسبوع الماضي، بما في ذلك في كييف. ولا تعلق أوكرانيا على الضربات التي تصيب الأهداف العسكرية.