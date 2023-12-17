وزير الخارجية الأوكراني يشيد بالتزام مستشار ألمانيا تجاه أوكرانيا في القمة الأوروبية الأخيرة

أشاد وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، بالتزام المستشار الألماني، أولاف شولتس، تجاه أوكرانيا خلال القمة الأوروبية الأخيرة، وطلب من ألمانيا مزيدا من القيادة بصورة دائمة.

وقال الوزير الأوكراني لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "ما فعله المستشار الألماني أولاف شولتس خلال القمة من أجل التغلب على التهديد بحق الفيتو المجري سوف يدخل التاريخ بوصفه قيادة ألمانية في صالح أوروبا".

وتابع كوليبا: "لا يسعني سوى الأمل في أن يعني ذلك أيضا تحولا أوسع نطاقا ولا يمكن الرجوع فيه في النهج الألماني نحو قيادة المساعي الرامية للتوصل إلى حل للقضايا الأكثر تعقيدا".

يذكر أن الخلاف حول بدء مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي مع أوكرانيا، كان قد وصل إلى طريق مسدود حتى بدء انعقاد القمة، الخميس الماضي، لأن المجر كانت رافضة لبدء هذه المفاوضات.

واقترح مستشار ألمانيا أن يترك رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الاجتماع من أجل تمكين رؤساء دول وحكومات الدول الأخرى من التوصل إلى الإجماع اللازم لاتخاذ القرار.

وبذلك استطاعت المجر الإبقاء على رفضها لبدء مفاوضات انضمام أوكرانيا للاتحاد، ولكن دون إعاقة اتخاذ القرار.