

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن حديث الجانب الإسرائيلي عن شق قناة منافسة لقناة السويس، حديث ظهر في عام 1962 في أعقاب تأميم قناة السويس، ولكن تنفيذها أمر غاية في الصعوبة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على قناة «أون»، مساء الأحد، أن حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي عن جدوى الطريق البري ومنافسته للقناة، غير صحيح، لأنه لم يعمل حتى الآن وفي حال عمله فعليا لن يكون منافس للقناة نهائيا، منوها بأن طريقا طويلا علاوة على القيود للنقل البري من حيث الأحجام مقارنة بالسفن.



وأكد أن هناك تطورا كبيرا في الأعمال التي تجري بقناة السويس، حيث بلغت إيرادات القناة لهذا العام 10.3 مليارات دولار، مقارنة ب9.4 مليارات دولار للعام الماضي، والعام الذي سبقه وصلت 7.9 مليارات دولار، وهو ما يعد تطورا كبيرا.

وصرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، في بيان على الصفحة الرسمية للهيئة بـ «فيسبوك»، بانتظام حركة الملاحة بالقناة، والمتابعة عن كثب التوترات الجارية في البحر الأحمر، وتدرس مدى تأثيرها على حركة الملاحة بالقناة، في ظل إعلان بعض الخطوط الملاحية عن تحويل رحلاتها بشكل مؤقت إلى طريق رأس الرجاء الصالح.



وذكر أن هناك 55 سفينة حولت مسار عبورها لطريق رأس الرجاء الصالح، خلال الفترة من ١٩ نوفمبر وحتى اليوم، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بعبور 2128 سفينة خلال تلك الفترة.