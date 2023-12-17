مصدر عسكري سوري: الدفاع الجوي تصدى لهجوم صاروخي إسرائيلي على دمشق

ذكر مصدر عسكري سوري، أن وسائط الدفاع الجوي للجيش السوري تصدت مساء اليوم الأحد، لهجوم صاروخي إسرائيلي.

وقال المصدر: "حوالي الساعة 22.05 مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا بعض النقاط في ريف دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت عددا منها".

وأضاف: "أدى العدوان إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

وهذا الاستهداف هو الخامس عشر منذ اندلاع عملية طوفان الاقصى في السابع من شهر أكتوبر الماضي، والخمسين منذ بداية العام.

وقد استهدفت إسرائيل خلال هجماتها مطاري دمشق وحلب واخرجتهم عن الخدمة.

وشنت إسرائيل مئات الغارات والقصف الصاروخي منذ اندلاع الأزمة في سوريا منتصف شهر مارس عام 2011 على المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية، وتركز أغلب القصف على مناطق دمشق ومحيطها سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى.