 عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال الإسرائيلي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال الإسرائيلي


نشر في: الأحد 17 ديسمبر 2023 - 11:26 ص | آخر تحديث: الأحد 17 ديسمبر 2023 - 11:26 ص

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة، وذلك بحماية وحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية العامة بالقدس في بيان، نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، بأن المستوطنين المقتحمين نفذوا جولات مشبوهة في باحات المسجد وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه، فيما منعت شرطة الاحتلال المواطنين من الدخول للبلدة القديمة والمسجد الأقصى.

ويتزامن الاقتحام مع دعوات أطلقها مستوطنون متزمتون لزيادة الاقتحامات للأقصى مع حلول عيد الأنوار اليهودي، الذي يتواصل حتى نهاية الأسبوع الجاري.

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