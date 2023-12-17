قال محمد فهيم مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة رصدت وجود مئات الآلاف من أطنان البصل لا تزال أسفل المفارش.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، مساء الأحد، أنّ هذه الممارسات تعبر احتكارية ومن ثم تعتبر مخالفة للقانون.



ونوه بأنّ هذه الكميات سيتم طرحها طبقا لقانون منع الممارسات الاحتكارية، موضحا أنه لم تتم مصادرتها لكن سيتم طرحها في الأسواق.



وأشار إلى أنّ البصل من بين السلع التي تحكمها آلية العرض والطلب، موضحا أن الدولة تتدخل فور حدث أزمة في السوق للتعامل معها.



ولفت إلى أن قرار وقف تصدير البصل صدر عن مجلس الوزراء نفسه، بجانب قرار مد التسعير الصادر عن الحكومة، مشددا على أهمية تحرك الدول لمجابهة أي ممارسة احتكارية يمكن أن تضر بالمستهلكين.



وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد كلف قيادات الوزارة ومديري مديريات الزراعة بالمحافظات، لإجراء حملات تفتيشية مكثفة على جميع مفارش البصل بالجمهورية مع القيام بحصر أعداد المفارش وكميات البصل المشون والتي عمل التجار على تخزينها وحجبها عن الأسواق.