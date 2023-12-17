وكيل صحة القليوبية يبحث مع مديري المستشفيات سبل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين

عقد الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، الاجتماع الدوري مع مديري المستشفيات، بحضور مديري الإدارات الفنية والإدارية بالمديرية.

وأكد وكيل الصحة بالقليوبية، أهمية التواصل المباشر بينه وبين مديري المستشفيات بصفة مستمرة من خلال هذه الاجتماعات الدورية؛ لعرض المشكلات التي تواجههم، والوقوف على أي تحديات والعمل على حلها فوراً.

كما شدد على أهمية الاستعداد الدائم والتام للتواصل مع كل مديري الإدارات الفنية بالمديرية، ومديري المستشفيات على مدار اليوم من أجل صالح العمل، وللتغلب على أي تحديات داخل المنظومة الصحية بالمحافظة.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن أهم أولوياته هو التوسع في اعتماد جميع التخصصات الطبية في الزمالة المصرية داخل المستشفيات ذات الطابع الخاص؛ كمستشفى القناطر الخيرية، وأبو المنجا المركزي، ومستشفى شبين القناطر.

ويأتي ذلك ليساعد على توافر أعضاء هيئة التدريس بالمستشفيات ودخولها في مبادرة الانتهاء من قوائم الانتظار، مشيرًا إلى أن هذا يساهم في تقليل مدة الانتظار للحالات التي تحتاج إلى جراحات متخصصة، وتحسين الموارد الاقتصادية لتلك المستشفيات مما يساعد على تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة بها.

ووجه بضرورة تكليف طبيب كرئيس للطب الوقائي داخل المستشفى لمتابعة الأعمال الوقائية، على أن يكون على قدر من الاهتمام بكل الأعمال الوقائية، مؤكدًا أنه سيتم تأهيله من خلال دورات تدريبية مكثفة استعدادا لمتابعة كل الأعمال الوقائية داخل كل مستشفى.

فيما تم مناقشة توفير المستلزمات الطبية من خلال مستشفى شبين القناطر عن طريق عملية الشراء بالأمر المباشر، وسد أي عجز بالمستلزمات الطبية بجميع مستشفيات المحافظة.

كما وجه وكيل الصحة، بعمل حصر بجميع أعطال الأجهزة الطبية، وتحديد الأجهزة التي لديها الأولوية للإصلاح وتكهين الأجهزة التي لا جدوى منها وغير القابلة للإصلاح، والتي تجاوزت عمرها الافتراضي.

وشدد وكيل الوزارة، على ضرورة الاستغلال الكامل والأمثل لأسرة العناية المركزة بالمستشفيات، لمحاولة تقليل عدد ساعات الانتظار للحالات التي تحتاج إلى رعايا.