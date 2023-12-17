البنك المركزي الكوري الجنوبي يحذر من احتمالية دخول الاقتصاد للنطاق السلبي

قال معهد بحثي تابع للبنك المركزي الكوري الجنوبي، اليوم الأحد، إن الاقتصاد ربما يضطر لتسجيل نمو اقتصادي سلبي خلال الأربعينيّات من القرن الحالي مالم تحسن البلاد من إنتاجياتها، في ظل انكماش عدد السكان في سن العمل سريعا.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن تقرير المعهد توقع نمو الاقتصاد بنسبة 2.1% خلال العشرينيات من القرن الحالي و0.6% خلال الثلاثينيات و0.1% خلال الأربعينيات.

واستند التقييم، الذي أجراه تشو تاي هيونج نائب مدير المعهد، على افتراض أن كوريا الجنوبية ربما تخفق في تحسين إنتاجياتها للتعويض عن النقص في أعداد المواطنين في سن العمل.

وفي حال تمكنت كوريا الجنوبية من تحسين إنتاجياتها للتعامل مع التغير الديموغرافي، توقع التقرير أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 2.4% خلال العشرينيات من القرن الحالي وبنسبة 0.9% خلال الثلاثينيات و0.2% خلال الأربعينيات.

وكان البنك المركزي قد توقع مؤخرا نمو الاقتصاد بنسبة 1.4% خلال عام 2023، بعدما نما بنسبة 2.6% خلال عام 2022.