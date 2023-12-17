باكستان تدين بشدة الهجوم الإرهابي على مقر للشرطة بجنوب شرقي إيران

أدانت باكستان بشدة اليوم الأحد، "الهجوم الإرهابي"، على مقر شرطة راسك في المنطقة الواقعة جنوب شرقي إيران، والذي أسفر عن مقتل 11 مسئولا إيرانيا وإصابة عدد آخر.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية في بيان صحفي: "تتضامن باكستان بشكل كامل مع حكومة إيران وشعبها الشقيق في هذه الساعة التي تشهد فيها المأساة التي لا توصف"، وفقا لوكالة أسوشيتد برس الباكستانية.

وأشار المتحدث إلى أن بلاده قدمت تعازيها لأسر الضحايا وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.

وأضاف: "الإرهاب يشكل تهديدا للسلم والأمن الإقليميين والعالميين ويلزم مواجهته بكل الوسائل بما في ذلك من خلال التعاون الثنائي والإقليمي".