وزيرة خارجة فرنسا: نؤكد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفق القانون الدولي الإنساني

قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، إنها تزور تل أبيب اليوم الأحد، للتعبير عن تضامنها مع الشعب الإسرائيلي، والتأكيد على تلك الرسالة.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها الإسرائيلي، صباح الأحد: «عدت اليوم لتكرار تلك الرسالة، وأشدد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني».

وأشارت إلى أن «هناك أطرافًا تهدد إسرائيل»، معقبة: «هذا أمر يقلقنا ويجعلنا نبحث عن سبل لمكافحة هذا التهديد، ففي باريس عقد الخبراء مؤتمرًا متعلق بمكافحة تمويل بعض أعمال الإتجار غير القانونية».

وأكدت أن «بلادها ستبذل كل جهد ممكن لإطلاق سراح كل المحتجزين لدى المقاومة في غزة، خلال أقرب وقت وبدون شروط».

وأكملت: «استقبلنا ورحبنا بسعادة كبيرة تحرير أول مجموعة من المحتجزين بينم 4 فرنسيين، وكلي حزن وأسى بعد مقتل محتجز فرنسي في غزة».

ولفتت إلى احتجاز 3 فرنسيين لدى المقاومة إلى الآن، مضيفة: «فرنسا لن تتوقف وستبذل كل جهد للعثور عليهم وإعادتهم لعائلاتهم».

وذكرت أن «عمليات القتل البربرية منذ 7 أكتوبر تعكس الخصائص الإرهابية وتنتهك كرامة الضحايا، لا سيما النساء»، قائلة إن «إنكار البعض لتلك الوقائع صادم» على حد تعبيرها.