زراعة جنوب سيناء توزع 1000 نخلة بريتشاديا على الوحدات المحلية بالمدن

عقد الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، اليوم الأحد، لقاءً مع مديري الإدارات المختلفة بالمديرية، بحضور المهندس سامى العقبى، وكيل المديرية، لاستعراض ما جرى إنجازه بالقطاع الزراعي على مستوى مدن المحافظة خلال الفترة الماضية.

وقال وكيل الوزارة، إنه جرى توزيع 1325 شيكارة تقاوي قمح مصطفاه على المزارعين، وإنتاج وتسويق دفعة الدواجن بمزرعة مدينة نويبع، ومزرعة المنطقة بمدينة طور سيناء، إضافة إلى توزيع 1000 نخلة "بريتشاديا" من إنتاج المديرية لعدد من الوحدات المحلية والمدارس الحقلية.

ووجه وكيل الوزارة، بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة الجارية بالمديرية، وأعمال المكافحة، مع ضرورة الترشيد في النفقات من خلال حسن إدارة الموارد المتاحة بالمديرية.

وأوضح الآليات المناسبة للانتهاء من المراحل المختلفة للأعمال الجارية، مؤكدًا على أهمية المتابعة المستمرة للأنشطة، حصر دقيق للمساحات المنزرعة بالقمح، وسرعة الانتهاء من التقارير التفصيلية الخاصة بالأعمال المنتهية.

من جانبه، أشار المهندس سامى العقبى، وكيل المديرية، إلى أنه جرى تنفيذ ندوة عن كيفية النهوض بزراعة الشعير على أرض المحافظة، مشيدًا أهمية عقد اللقاءات والندوات الإرشادية والتوعوية للمهندسين الزراعيين والمزارعين للتنمية المهنية المستمرة لهم، مما يسهم في زيادة التنمية الزراعية على أرض المحافظة.

وأوضح أنه جرى خلال الندوة توضيح كيفية النهوض بزراعة الشعير من خلال التعرف على أهم العمليات الزراعية التي يجب اتباعها لزيادة الكمية الناتجة من المحصول، وأهمية استخدام الأصناف الموصي بها للحصول على أعلى وأفضل إنتاجية، مع الاهتمام بعملية الري، إضافة إلى القاء الضوء على كيفية إنتاج مستنبت الشعير، واستخدامه في سد الفجوة الغذائية لزيادة الثروة الحيوانية.