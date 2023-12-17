في خطابه باليوم السبعين من عملية طوفان الأقصى، أول أمس الجمعة، أشار الناطق العسكري باسم كتائب القسام "أبو عبيدة"، إلى أن مقاتلي القسام يعتقدون بوجود مرتزقة، يقاتلون في صفوف قوات الاحتلال، وقال: "يزداد الاعتقاد لدى مجاهدينا بأن العدو يستخدم المرتزقة خلال عمليته التي يدعي أنها حرب وجود".

كانت صحيفة الموندو الإسبانية، قد كشفت في تقرير لها مطلع نوفمبر الماضي، وفق حوار مع أحد المرتزقة الإسبان، عن قيام الاحتلال الإسرائيلي بالاستعانة بمرتزقة أوروبيين، في حربه ضد المدنيين في قطاع غزة، مقابل نحو 4 آلاف يورو أسبوعيا، عن طريق شركات عسكرية خاصة هما (Raven) و(Global CST)، تقدمان الدعم لقوات الاحتلال. لكن المرتزق الإسباني أشار أيضا إلى عدم مشاركتهم في العمليات القتالية واقتصار خدمتهم على أمن وحراسة نقاط التفتيش والمنافذ الحدودية، وفيما يبدو أن ذلك كان غير صحيح، أو لم يعد صحيحا.

وبالأمس طالب النائب الفرنسي، توماس بورتس، حكومة بلاده، بمحاكمة الأشخاص الذين يحملون الجنسية الفرنسية، ومزدوجي الجنسية منهم، المتورطين في جرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مشيرا إلى استطلاع أجرته إذاعة أوروبا 1، أفاد بأن نحو 4 آلاف جنديا يحملون الجنسية الفرنسية يقاتلون حاليا ضمن جيش الاحتلال في غزة، مضيفا أن هذه هي أكبر فرقة بعد الولايات المتحدة.

Plus de 4000 français engagés dans l'armée israélienne qui commet des crimes de guerre à Gaza !



Une enquête réalisée par Europe 1 indique que 4.185 soldats de nationalité française sont actuellement mobilisés au sein de l’armée israélienne sur le front à Gaza. Il s’agit du… pic.twitter.com/zs5rMNO4kG — Thomas Portes (@Portes_Thomas) December 16, 2023

وبالرغم من صحة المعلومة، فإنها تعود لنهاية يوليو عام 2018، ونقلتها جريدة ليبراسيون الفرنسية، التي قالت إنها واجهة صعوبة في الحصول على المعلومات، وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، إنها ليس لديها معلومات عن عدد الفرنسيين في الجيش الإسرائيلي، لتحصل الجريدة بعد ذلك على رد من المتحدث باسم جيش الاحتلال: "4185 جنديًا في الخدمة النظامية يحملون الجنسية الفرنسية، وربما يكون هذا العدد أقل من الواقع، لأن الجيش لا يحصي إلا الأشخاص الذين أعلنوا جنسيتهم الفرنسية".

وفقا لجريدة ليبراسيون، فالجنسية الفرنسية هي الجنسية الأجنبية الثانية الأكثر تمثيلا في صفوف جيش الاحتلال، بعد الجنسية الأمريكية. حيث يمثل الفرنسيون أو الفرنسيون الإسرائيليون الملتحقين بجيش الاحتلال ما بين 1.7% و3.5% من إجمالي قوته العاملة.

ويشمل هذا العدد متطوعي برنامج «محال - Mahal» وهو نظام هجرة خاص يسمح لليهود المقيمين في الخارج بالانضمام إلى جيش الاحتلال من أجل الحصول على الجنسية الإسرائيلية، لكن متطوعي هذا النظام (الذين لا يحملون الجنسية الإسرائيلية) يجب أن يكون لديهم أب أو أجداد يهود، وليس بالضرورة أن يكونوا هم أنفسهم يهودا، بحسب موقع جيش الاحتلال.

جنود وحيدون

الجنود الذين سبق الإشارة إليهم، من مزدوجي الجنسية في جيش الاحتلال، غالبا ما يطلق عليهم، "جنود وحيدون"، وهم من ليس لديهم عائلات داخل دولة الاحتلال، وبحسب تقرير لشبكة سي بي إس الأمريكية، نهاية يوليو 2014، تشير تقديرات جيش الاحتلال إلى أن ما يقرب من ألف مواطن أمريكي يخدمون في صفوفه، إلا أن تقديرات شبكة إن بي سي الأمريكية في نفس العام تشير إلى ضعف هذا العدد.

تطلب دولة الاحتلال من كل فرد لديها يزيد عمره عن 18 عامًا ويكون يهوديًا أو درزيًا أو شركسيًا أن يخدم في الجيش، رغم وجود بعض الاستثناءات. ويُعفى العرب الإسرائيليون، والنساء المتدينات، والأفراد المتزوجون، وغير اللائقين طبيًا أو عقليًا من الخدمة العسكرية الإجبارية.

وبحسب موقع "مركز الجندي الوحيد"، وهو منظمة إسرائيلية غير ربحية أسسها جنود احتلال وحيدون سابقون لمساعدة هذه النوعية من الجنود، فإن هناك أكثر من 7 آلاف جندي وحيد يخدمون في جيش الاحتلال، نحو 45% من هؤلاء الجنود هم من المهاجرين الجدد، القادمين من الجاليات اليهودية في جميع أنحاء العالم، والـ50% الأخرى هم من الأيتام في دولة الاحتلال أو يأتون من خلفيات اجتماعية واقتصادية منخفضة.

ووفقًا لمتحدثة باسم جيش الاحتلال، تم تجنيد 8217 فردًا ولدوا خارج إسرائيل بين عامي 2009 و2012، وكانت روسيا والولايات المتحدة أكثر الدول تمثيلا، حيث بلغ عدد المجندين 1.685 و1.661 على التوالي، واعتبارًا من عام 2014، كان هناك نحو 2800 جندي وحيد في جيش الاحتلال، ثلثهم من الولايات المتحدة وكندا.

واعتبارًا من يونيو 2022، ارتفع هذا العدد إلى 7000 جندي من أكثر من 60 دولة.

هل توجد قيود على ازدواج الجنسية في جيش الاحتلال؟

ومع كل هذا الانفتاح من جانب دولة الاحتلال بشأن ذوي الجنسية المزدوجة، فلا تحظى الجنسية المزدوجة في جيش الاحتلال بالتقدير، بحسب أحد الجنود السابقين، والذي ولد ونشأ في إسرائيل لكنه يحمل الجنسيتين الأمريكية والكندية، وكان قد تم اختباره في أحد الوحدات التي قال إنها تتطلب التخلي عن أي جنسية أخرى، لكنه عندما أخبر والده بقراره بالالتحاق بهذه الوحدة، كان رد الأب "لا تكن غبيا".

ووفقا لدراسة نشرتها مجلة الهجرة الدولية، ربيع 2013، فخلال العقد الماضي، تطورت ظاهرة جديدة ومثيرة للاهتمام في إسرائيل: تقدم ما يقرب من 60 ألف إسرائيلي بطلب للحصول على الجنسية في دول أوروبا الوسطى والشرقية التي هاجرت منها عائلاتهم. وعادةً، ليس لدى هؤلاء المواطنين مزدوجي الجنسية الجدد أي خطط "للعودة" إلى ألمانيا أو بولندا، ولا يشعرون بأي تماهي مع بلدانهم الأصلية. وبدلا من ذلك، فإنهم مهتمون بشكل أساسي بالحصول على "جواز سفر الاتحاد الأوروبي" وإمكانية الوصول إلى السوق الأوروبية المشتركة.

وأظهرت نتائج الدراسة أن المواطنة المزدوجة يستخدمها الإسرائيليون بطرق مختلفة وغير متوقعة في بعض الأحيان، فمثلا قد تستخدم كمعزز للفرص الاقتصادية، أو "بوليصة تأمين"، أو هدية عابرة بين الأجيال، وحتى كرمز للمكانة النخبوية. وبحسب الدراسة يمكن أن يطلق على تلك الطريقة في الانتماء إلى الدولة هذه اسم "مواطنة جواز السفر"، حيث يتم تجريد جنسية غير المقيم من معناها الوطني ويتم التعامل معها باعتبارها قطعة فردية من الممتلكات، والتي يجسدها جواز السفر ويتم الحصول عليها لأسباب عملية.