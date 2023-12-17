وائل الدحدوح: الدعم اللامتناهي وردود أفعال الجمهور تحملنا مسئولية مواصلة عملنا

قال المراسل الصحفي بقناة الجزيرة وائل الدحدوح، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة غير محتمل ولا يمكن استيعابه، ولكن لا يمكنه التنحي وزملاؤه الإعلاميون جانبا عن مواصلة عملهم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «حضرة المواطن»، تقديم الإعلامي سيد علي، والمذاع على قناة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أنه صمم على الوقوف أمام الكاميرا بجروحه ودمائه، نتيجة إصابته من استهداف قوات الاحتلال، مؤكدا أن الجمهور ينتظرون صوته وصورته، وهو ما يحمله مسئولية أدبية وأخلاقية كبيرة.

وتابع: «عندما نسمع ردود أفعال الناس وحجم التضامن والدعم اللامتناهي من داخل قطاع غزة وخارجه، يحملنا هذا كله ما لا نطيق من مسئولية أدبية وأخلاقية، بضرورة مواصلة عملنا وإطلاع الجمهور على كل ما يحدث بالميدان، رغم كل ما نشاهد وما بنا من ألم، هذا ما تعهدنا عليه ونفي به».

وناشد جميع الصحفيين والمؤسسات الإعلامية والصحفية العربية والإسلامية، بالاطلاع لدور أكبر في التواصل مع المنظمات الدولية؛ لخلق حالة ضغط على الاحتلال، موضحا أن هناك 98 صحفيا استشهدوا في الحرب منذ اندلاع الحرب على غزة.