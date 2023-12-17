رئيس حزب المستشار الألماني يبدي غضبه لعرقلة قانون لتسريع ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين

أعرب لارس كلينجبايل رئيس حزب المستشار الألماني أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، عن غضبه حيال عرقلة مشروع قانون يدعو إلى تسريع وتيرة طالبي اللجوء المرفوضين، وطالب بإقرار هذا المشروع في البرلمان في يناير المقبل.

وفي تدوين صوتي رقمى "بودكاست" لصحيفة "بيلد" الألمانية، قال كلينجبايل، إن هذه الحزمة من الإجراءات لإعادة طالبي اللجوء المرفوضين ستؤدي إلى تخفيض أعداد المهاجرين، مبديًا غضبه لتعذر إقرار هذه الحزمة خلال أسبوع الجلسات الذي انتهى أول أمس الجمعة.

وتابع كلينجبايل، أنه يجب التصديق على هذه الحزمة من جانب البرلمان في يناير المقبل "على أقصى تقدير".

وكان رولف موتسينيش رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم قال في وقت سابق إنه يتوقع دخول الحزمة حيز التنفيذ في أبريل المقبل.

وفي ذات السياق، أعرب راينر هازلوف رئيس حكومة ولاية سكسونيا-آنهالت عن عدم تفهمه للتأخير في إقرار الحزمة، وقال السياسي المنتمي إلى الحزب المسيحي الديمقراطي إن "الهجرة غير المنضبطة تعد واحدة من أكبر المشاكل في ألمانيا"، مشيرا إلى أن هذه المشكلة تثقل كاهل الولايات والبلديات.

وكان التصديق على الحزمة تأجل بسبب وجود اختلافات داخل الائتلاف الحاكم حول رغبات تتعلق بإدخال تعديلات على الحزمة، وقد تعذر تسوية هذه الاختلافات في موعد مناسب.

وتهدف هذه الحزمة إلى أمور من بينها منع إفشال عمليات الترحيل في اللحظة الأخيرة الذي يحدث في الغالب بسبب عدم العثور على الأشخاص المزمع ترحيلهم، كما ستسمح الحزمة بتمديد المدة القصوى للتحفظ على الأشخاص المزمع ترحيلهم من 10 إلى 28 يوما.