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دراسة لجامعة هارفارد: نصف الشباب الأمريكي يؤيدون إزالة إسرائيل

أدهم السيد
نشر في: الأحد 17 ديسمبر 2023 - 10:33 م | آخر تحديث: الأحد 17 ديسمبر 2023 - 10:38 م

كشفت دراسة لجامعة هارفارد الأمريكية، عن رأي مفاجئ للشباب الأمريكي تحت 24 عاما، والذين أكد أكثر من نصفهم تأييدهم لإزالة إسرائيل بالكامل، وتسليم حركة حماس إدارة كامل الأراضي الفلسطينية.

ونقل موقع نيويورك بوست، عن دراسة معهد هارس التابع لجامعة هارفارد، أنه بجانب نسبة التأييد الواسعة لإزالة إسرائيل فإن 32% من الشباب تحت 25 يؤيدون حل الدولتين بينما 17% فقط يؤيدون تهجير الفلسطينيين للدول العربية.

ويري 67% من الفئة العمرية المذكورة، الجيش الإسرائيلي معتد على الفلسطينيين، بينما يرى 60% أن عملية طوفان الأقصى مبررة ردا على ظلم الإسرائيليين للفلسطينيين.

ويوافق 60% من الشباب الأمريكي ضمن الفئة العمرية المذكورة، على معاملة المستوطنين الإسرائيليين كغاصبين للأرض.

ويذكر أن الاستطلاع الأخير أظهر فجوة واسعة بين توجهات الأجيال الأمريكية نحو القضية الفلسطينية، إذ أن مقابل تأييد 51% من الشباب تحت 25 لإزالة إسرائيل، لا يتبنى ذلك الرأي من ذوي الستينيات من العمر غير 4%.


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