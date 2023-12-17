مقتل جنديين إسرائيليين في معارك في قطاع غزة

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في وقت مبكر صباح اليوم الأحد، مقتل جنديين إسرائيليين أمس السبت في غزة.

والجنديان هما جوزيف افنر دوران "26 عاما" من القدس، الذي قتل في معركة في شمال قطاع غزة وشاليف زالتسمان "24 عاما" من مدينة "رمات يشاي"، الذي قتل في معركة في جنوب قطاع غزة، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأحد.

وتشن القوات الإسرائيلية غارات واسعة النطاق في قطاع غزة، اليوم الـ72 من الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس".وذكرت وزارة الصحة التابعة لحركة "حماس"، أن عددا من الأشخاص استشهدوا في غارات جوية على مدينة "دير البلح" وسط قطاع غزة.

ويتحدث شهود عيان عن غارات جوية إسرائيلية وهجمات بالمدفعية على بلدة بني سهيلة الجنوبية شرق خانيونس، ثاني أكبر مدينة في قطاع غزة ومعقل لحركة حماس.