هيونداي توقع اتفاقا مع الإمارات للتعاون في مجال النقل المستقبلي الصديق للبيئة

قالت شركة هيونداي موتور، كبرى شركات صناعة السيارات في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد إنها وقعت اتفاقا ستتعاون بموجبه مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز وجودها في سوق النقل الصديق للبيئة والمستقبلي.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه بموجب مذكرة التفاهم، ستتعاون شركة هيونداي موتور وشركة مبادلة للاستثمار في مجالات الهيدروجين والألمنيوم الأخضر والتنقل الصديق للبيئة والتنقل الجوي المتقدم.

وسيعمل الجانبان معا لتوسيع أعمال إنتاج الهيدروجين من إعادة تدوير الموارد لشركة هيونداي، والتي تشير إلى طريقة لإنتاج الهيدروجين النظيف باستخدام الغاز الحيوي من النفايات العضوية، وأعمال إنتاج الصلب الأخضر(الصديق للبيئة)، حيث يستخدم الهيدروجين لصناعة الفولاذ.

وفي مجال التنقل الصديق للبيئة، سيتعاون الجانبان لإنشاء بنية تحتية لشحن السيارات الكهربائية في شبه الجزيرة الأيبيرية في جنوب غربي أوروبا، ولتوريد مركبات الهيدروجين وتطوير الوقود المعتمد على الكهرباء.

وقال تشانج جاي هون، الرئيس التنفيذي لشركة هيونداي موتور: "إننا نخطط للسعي من أجل التعاون المتنوع لجعل مجتمعنا أكثر استدامة وتأمين محركات نمو جديدة، مع المساهمة أيضا في التحول العالمي في مفهوم الطاقة".