تصدر حي الشجاعية الفلسطيني الواقع في قطاع غزة مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أصبح مسرحًا للمواجهات المسلحة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي في الفترة الأخيرة وخلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، خاصة بعد الدور الذي لعبه الحى والمقاومة الفلسطينية.



وفي حي الشجاعية، تكبد الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة خاصة في لوائه جولاني، أبرزها كمين الشجاعية، الذي كان أكبر ضربة مؤلمة له منذ عدوانه على قطاع غزة في 7 أكتوبر.



وروت صحيفة إسرائيلية كيف تعرض "لواء جولاني" بالجيش الإسرائيلي إلى "ضربة مؤلمة" حين وقع الثلاثاء في كمين نصبته كتائب "القسام" في حي الشجاعية، شرق قطاع غزة، وانتهى بعد معركة استمرت ساعتين ونصف الساعة بمقتل 9 جنود وإصابة آخرين بجروح، أما رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فاعتبره "صعبا وقاسيا".



ولكن، ما هو حي الشجاعية، وماذا يمثل لقطاع غزة؟ ولماذا تستهدفه إسرائيل باستمرار؟



وفقا لتقرير سابق نشره مركز المعلومات الوطني الفلسطيني عن حي الشجاعية، فالحي يقع إلى الشرق مباشرة من المدينة التل القديمة، وبحلول عام 2015، أصبح يسكنه أكثر من 110 ألف نسمة، ويعمل معظم سكانه في صناعات خفيفة مثل الخياطة والزراعة وغيرها.



ويضم حي الشجاعية 4 مناطق سكنية وهي: التركمان، التي بلغ عدد سكانها، عام 2015، نحو 54 ألف نسمة، والتركمان الشرقية، التي تمتاز بأنها أراضي زراعية، ولا يوجد فيها الكثير من المباني، والجديدة، التي بلغ عدد سكانها، عام 2015، نحو 57 ألف نسمة، والجديدة الشرقية.



تاريخ الحي الفلسطيني وسبب تسميته

بُنى حي الشجاعية خارج أسوار مدينة غزة التلية، وعند نهاية سفوحها، خلال عهد الأيوبيين، وازدهر في الحقبة المملوكية.



ووفقا لما ذكرته مؤسسة الدراسات الفلسطينية، في تقرير آخر عن الحي الفلسطيني، فقد سمي حي الشجاعية نسبة إلى شجاع الكردي، الذي استشهد هناك في معركة بين صلاح الدين الأيوبي والصليبيين سنة 1239م، حيث انتصر فيها المسلمون وكانت بعد معركة حطين، كما يوضح المؤرخ الفلسطيني سليم المبيض.



لماذا تستهدفه إسرائيل

يقع الحي على أطراف المدينة، وهو متاخم للحدود الإسرائيلية، وفيه معبر المنطار المغلق منذ أكثر من ثمانية أعوام، الأمر الذي يجعله هدفاً دائماً لقوات الاحتلال في أي عملية عسكرية قد تشنها على غزة منذ الانتفاضة الثانية التي بدأت سنة 2000.



وشهد الحي اجتياحات متكررة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتعرض لدمار كبير جدًا في العدوان الإسرائيلي صيف العام 2014، وارتكبت فيه العديد من المجازر بحق عائلات بأكلمها.



معالم كثيرة ومساجد أثرية

يمتاز الحي بأنه منطقة تجارية فيها كل الأشكال التجارية والورش، وفيه أكبر سوق متخصص في الملابس والسلع المنزلية بالمدينة، وهو "سوق الشجاعية" الواقع عند مدخل الحي من المدينة القديمة، ومن أهم أسواقه أيضا سوق الجمعة الذي يوجد به "سوق الحلال" الذي يرتاده تجار الأغنام والأبقار.



وفي حي الشجاعية أيضًا مقبرتان القديمة والشهداء، وبه أكبر منطقة صناعية في غزة، وبه معبر المنطار التجاري.



ومن أهم معالم هذا الحي الكبير جامع "أحمد بن عثمان" أو ما يسميه أهل المدينة بـ"الجامع الكبير"، محتلا قلب الحي السكني والتجاري، وفي هذا الجامع قبر "يلخجا"، الذي سمي نسبة لأحد مماليك السلطان، و"الظاهر برقوق"، الذي كان نائباً لمدينة غـزة عام 849 هجري، وتوفي سنة 850 هجري ودفن بالجامع.



وللجامع الكبير عدة حجارة تأسيسية تكشف عما حدث له من هدم وترميم ابتداءً من القرن التاسع الهجري وحتى منتصفه، وهو غني بنقوشه وحجارته المزخرفة خاصة تلك التي تزين مئذنته.



ومن مساجده: مسجد "الهواشي"، و"الشيخ مسافر"، و"السيدة رقية"، و"الدار قطني"، وجامع "الطقز دمري" الذي دمر خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، صيف العام 2014، بشكل كامل.



وتقع إلى الشرق من هذا الحي مقبرة التونسي أو مقبرة التفليسي، وفيها أضرحة للعديد من الشهداء وأولياء الله الصالحين.



ومن آثار هذا الحي الجميلة "جامع المحكمة" الذي دمر في القصف الإسرائيلي العنيف على الحي في عدوان عام 2014، وقد كان به مدرسة لها أهميتها، كما جاء على نقش أعلى عتب بابه الشمالي المغلق.