جهاز دمياط الجديدة يشارك في اصطفاف المركبات لمجابهة الأزمات والكوارث

شارك جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، برئاسة المهندس محمد خلف الله رئيس الجهاز، في طابور اصطفاف المركبات والمعدات الفنية، والتي تستخدم في عمليات مجابهة الأزمات والكوارث.

وجاء ذلك بحضور الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، واللواء محمد همام سكرتير عام محافظة دمياط، ورؤساء المدن والجهات المعنية المشاركة في الاصطفاف.

وأوضح بيان أصدره، المهندس محمد خلف الله رئيس الجهاز، اليوم الأحد، أن فعاليات استعراض اصطفاف سيارات هيئة الإسعاف، والحماية المدنية وقطاع كهرباء دمياط، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ووحدات التدخل السريع التابعة لعدد من الجهات، بمحافظة دمياط، وعرض معدلات الأداء بعد تطوير سيناريوهات مجابهة الأزمات والكوارث، أمام اللجنة المشكلة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وتابع أن الهدف من تنفيذ هذا الاصطفاف، هو التأكد من استعداد المحافظة، بجميع أجهزتها، للتعامل مع أي أزمة في حال حدوثها، فضلًا عن تدريب مسئولي كل الأجهزة المختلفة على الاستجابة السريعة، والتحرك الفوري للتعامل مع التحديات المحتملة، مضيفا أن الجهاز يقوم بتطوير وتحديث المعدات، وتحديد أماكن لتمركز سيارات الكسح وفق خطط مدروسة.

وأكد جاهزية كل المركبات والمعدات بالجهاز والشركات العاملة بالمدينة، للتعامل مع الكوارث والأزمات والطوارئ، وذلك بالتنسيق مع غرفة الطوارئ الرئيسية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظة.