قال وزير الاتصالات الفلسطيني إسحاق سدر، إنّ الاتصالات عادت بشكل جزئي إلى قطاع غزة، وذلك في المناطق الوسطى وخانيونس ورفح (جنوب).

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد، أن الاتصالات في شمال غزة منقطعة منذ فترة، وأن هناك جزءا بسيطا للغاية يعمل هناك.

وأوضح أنّ شبكة الاتصالات كانت تغطي ما بين 30-40% في قطاع غزة وذلك قبل انقطاعها كليا منذ أربعة أيام، مشيرا إلى تضررها بشكل كبير من الدمار الهائل الذي لحق بقطاع غزة.

ونوه بأنّ حجم الدمار يفوق ما يمكن أن يُحدثه زلزال بدرجات عالية، موضحا أنّ شبكة الاتصالات تعرضت لدمار هائل وهو ما يفسّر سبب الفترة الزمنية التي احتاجتها شبكات الاتصالات لإصلاح الأعطال.

يُشار إلى شبكة الاتصالات في غزة تعرضت للاستهداف على مدار أيام الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع؛ سعيا لإخفاء وحشية المجازر التي يتم ارتكابها ضد المواطنين في غزة.

وزاد عدد شهداء الحرب الإسرائيلية على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، عن 19 ألف شهيد وفق إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في غزة.