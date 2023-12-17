وزير باكستاني يبدي رغبة بلاده في تعزيز العلاقات مع أفريقيا

أعرب وزير الإعلام والبث والشؤون البرلمانية في الحكومة الباكستانية المؤقتة مرتضى سولانجي عن رغبة بلاده في تعزيز العلاقات الدبلوماسية والسياسية والبرلمانية والتجارية مع جميع الدول الأفريقية، بما في ذلك إثيوبيا، حسبما أفادت وكالة أنباء "أسوشيتد برس أوف باكستان" اليوم السبت.

وقال الوزير في اجتماع مع السفير الإثيوبي لدى باكستان جمال بكر عبد الله إشراك أفريقيا مكون مهم في السياسة الخارجية الباكستانية.

وأضاف أن الحكومة الباكستانية تمنح الأولوية لتعزيز العلاقات التجارية مع الدول الأفريقية عبر الدبلوماسية الاقتصادية.

وناقشا خلال الاجتماع عددا من القضايا محل الاهتمام المشترك، بما في ذلك القضايا الإقليمية والعالمية، وسياسة إشراك أفريقيا والتعاون في مجال الإعلام والعلاقات الثنائية بين باكستان في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة.