الإفراج عن الناشط المناهض لصيد الحيتان بول واتسون في الدنمارك

أفرج عن الناشط المناهض لصيد الحيتان بول واتسون، من سجن في الدنمارك اليوم الثلاثاء، ولن يتم ترحيله إلى اليابان، حسبما قال محاميه لوكالة "أسوشيتد برس".

وكانت اليابان، قد طلبت من الدنمارك ترحيل واتسون المحتجز في جرينلاند منذ إلقاء القبض عليه هذا الصيف، وفقا لمذكرة اعتقال يابانية.

ويشار إلى أن واتسون المواطن الأمريكي الكندي الأصل كان رئيسا سابقا لجمعية سي شيبيرد؛ للحفاظ على البيئة، التي حظيت مواجهتها في أعالي البحار لسفن صيد الحيتان بدعم المشاهير، وحتى تم عرضها في برنامج تلفزيون الواقع "ويل وورز" (حروب الحيتان).

وقال المحامي جوناس كريستوفيرسن: "نحن سعداء بأن بول واتسون أصبح حرا الآن".