 الإفراج عن الناشط المناهض لصيد الحيتان بول واتسون في الدنمارك - بوابة الشروق
الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 4:44 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

الإفراج عن الناشط المناهض لصيد الحيتان بول واتسون في الدنمارك

لندن - (أ ب)
نشر في: الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 - 3:30 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 - 3:30 م

أفرج عن الناشط المناهض لصيد الحيتان بول واتسون، من سجن في الدنمارك اليوم الثلاثاء، ولن يتم ترحيله إلى اليابان، حسبما قال محاميه لوكالة "أسوشيتد برس".

وكانت اليابان، قد طلبت من الدنمارك ترحيل واتسون المحتجز في جرينلاند منذ إلقاء القبض عليه هذا الصيف، وفقا لمذكرة اعتقال يابانية.

ويشار إلى أن واتسون المواطن الأمريكي الكندي الأصل كان رئيسا سابقا لجمعية سي شيبيرد؛ للحفاظ على البيئة، التي حظيت مواجهتها في أعالي البحار لسفن صيد الحيتان بدعم المشاهير، وحتى تم عرضها في برنامج تلفزيون الواقع "ويل وورز" (حروب الحيتان).

وقال المحامي جوناس كريستوفيرسن: "نحن سعداء بأن بول واتسون أصبح حرا الآن".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك