محافظ بني سويف يتابع برنامج تدريب 630 رئيسا ومراقب أول على أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع مسئولي التعليم سير أعمال البرنامج التدريبي، الذي تنفذه إدارة التدريب بمديرية التربية والتعليم لتدريب وتأهيل أكثر من 630 رئيسا ومراقب أول للشهادة الإعدادية العامة والمهنية على أعمال الامتحانات، ضمن خطة تطوير ورفع الكفاءة المهنية للمعلمين والقيادات التعليمية وتأهيل رؤساء والمراقبين الأول للشهادة الإعدادية.

وأشارت الدكتورة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى زيارتها اليوم لمتابعة جانب من سير أعمال التدريب، وفي حضور مدير إدارة التدريب غادة عبدالرؤوف رئيس لجنة الإدارة للشهادة الاعدادية قطاع "ب" رضا جمعة.

وأوضح أن الهدف من التدريب رفع كفاءة رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل للشهادة الإعدادية على أعمال الامتحانات سواء الفنية والإدارية والقرارات والتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية.

وخلال الزيارة، أجرت وكيل الوزارة، حوارا مع المتدربين حول أهمية البرنامج الذي يهدف إلى تطوير الأداء وتحسين الأداء لخروج الإمتحانات بالشكل المطلوب، واستمعت إلى مقترحاتهم والرد على تساؤلاتهم فيما يخص العمل داخل اللجان، موجهة باستمرار توفير التيسيرات اللازمة؛ لعقد التدريب والخروج به بالشكل المطلوب لتحقيق الاستفادة منه بمختلف مراكز التنمية المهنية بالإدارات التعليمية.

وأشارت وكيل التعليم، إلى حزمة من المعايير والقواعد المنظمة لسير العملية الامتحانية والتي تضمنت: وضع الجداول في مكان واضح للطلاب وأولياء الأمور مع غلق أبواب المدرسة، وعدم السماح لأي شخص بالدخول للجنة من غير المشاركين في أعمال الامتحانات باللجنة، وتأمين حجرة الأسئلة والكنترول، وتكون مؤمنة بأبواب حديد، مع إطلاع أعضاء اللجنة على التعليمات الخاصة بالامتحان والتوقيع عليها بالعلم، وتوزيع المهام على جميع العاملين وخاصة الملاحظة وعدم جمع أوراق الإجابة إلا بعد انتهاء الزمن المخصص لها، والتأكيد على حظر دخول التليفون المحمول داخل اللجان سواء مع الملاحظين أو الطلاب.

وأضافت مدير إدارة التدريب، أن ورش العمل التي يتم عقدها على مدار يومين تستهدف ما يزيد عن 630 رئيسا ومراقبا أول للشهادة الاعدادية العامة والمهنية بمختلف الإدارات التعليمية؛ استعدادا لعقد امتحان نصف العام.

وجرى توفير الإمكانات المتاحة من قاعات وأدوات للتدريب بمختلف مراكز التنمية المهنية بالإدارات التعليمية، والذي يأتي في إطار تكليفات وكيل الوزارة باستمرار التنمية المهنية للقائمين على أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية.