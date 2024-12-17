استطلاع: المستهلكون في ألمانيا يعتزمون تقليص نفقاتهم العام المقبل

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كشف استطلاع للرأي أن المستهلكين في ألمانيا يرغبون في تجنب عمليات الشراء غير الضرورية بشكل أكبر في العام المقبل.

ووفقا للاستطلاع الذي أجرته شركة الاستشارات الإدارية "أليكس بارتنرز"، يعتزم 35% من الألمان تقليص النفقات، خاصة على أنشطة أوقات الفراغ والإلكترونيات والمستلزمات المنزلية.

كما يخطط 37% لتقليص الإنفاق على الترفيه خارج المنزل، ويعتزم 54% من الألمان تقليل زيارات المطاعم.

وفي المقابل، يعتزم نحو 25% من الألمان زيادة إنفاقهم على السفر والعطلات العام المقبل.

وقالت مديرة الشركة، نوردال كافاديني: "العديد من تجار التجزئة في موقف متأزم، ويجذبون العملاء بزيادة الخصومات بصورة مستمرة، ويجبرون بذلك تجار آخرين على اتباع نفس النهج".