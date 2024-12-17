قوات الاحتلال تعتدي على طلبة مدارس الخضر جنوب بيت لحم

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على طلبة مدارس بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وقالت مصادر محلية لــ"وفا"، إن قوات الاحتلال هاجمت طلبة مدارس الخضر، عند منطقة "التل" في البلدة القديمة، أثناء عودتهم إلى منازلهم بعد انتهاء الدوام المدرسي، وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال لاحقوا الطلبة في أحياء البلدة القديمة ومنطقة السهل وعلى الشارع الرئيس الموصل إلى منطقة البوابة، واستولت على عدد من حقائب الطلبة وفتشتها، فيما حاولت اعتقال أحد الأطفال.

يشار إلى أن قوات الاحتلال صعدت في الآونة الأخيرة هجمتها على الطلبة، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق، في محاولة لعرقلة المسيرة التعليمية.