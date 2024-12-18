أوكرانيا تعتقل 4 جنود بتهمة التجسس لصالح روسيا

اعتقلت السلطات الأوكرانية أربعة جنود بتهمة التجسس لصالح روسيا من خلال إبلاغها بتحركات مقاتلات "اف-16" التي حصلت عليها أوكرانيا هذا العام من حلفائها الغربيين، حسبما قال ممثلو الادعاء في كييف اليوم الثلاثاء.

وتردد أن المشتبه به الرئيسي هو جندي لديه قناعات موالية لروسيا وقام بتجنيد الجنود الثلاثة الآخرين لجمع معلومات عن المقاتلات ومعلومات أخرى من خلال التظاهر بالعمل لصالح الاستخبارات الداخلية.

وقالت وكالة الاستخبارات الداخلية إن شبكة تضم 12 شخصا تورطت في عملية التجسس، بعضهم فر من الخدمة العسكرية.

يذكر أن موقع مقاتلات "اف-16" الأمريكية الصنع وأماكن نشرها من أسرار الدولة المهمة في أوكرانيا. وقد كانت هناك هجمات روسية متكررة على القواعد التي توجد بها هذه الطائرات.