الصحفيون يتوقعون تجدد العداء تجاه عملهم في ظل إدارة ترامب المقبلة

هناك بالنسبة للصحفيين الذين في طريقهم للعمل في ظل إدارة ثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عملية موازنة ما بين أن يكونوا على أهبة الاستعداد وبين أن يشعروا بالخوف.

وأدت عودة دونالد ترامب، الذي وصف الصحفيين بالأعداء، وتحدث عن الانتقام من الذين يشعر أنهم أساءوا إليه، إلى شعور المسؤولين التنفيذيين في مجال الصحافة بالتوتر. فالتهديدات عديدة: دعاوى قضائية من كل نوع، وجهود للكشف عن المصادر المجهولة والخطر البدني والترهيب، بالإضافة إلى الهجمات على وسائل الاعلام العامة والحماية من التشهير والشيطنة اليومية.

وفي جلسة حظيت بمتابعة عن كثب، اختارت شبكة " ايه بي سي" تسوية دعوى تشهير أقامها الرئيس الأمريكي المنتخب، على خلفية إدلاء المذيع جورج ستيفانوبولوس ببيان غير دقيق، حيث وافقت على دفع 15 مليون دولار لمكتبة ترامب الرئاسية.

وقال بروس براون المدير التنفيذي للجنة المراسلين من أجل حرية الصحافة" يتجه قطاع الإعلام الإخباري نحو هذه الإدارة المقبلة وأعينه مفتوحة ".

وأضاف" بعض التحديات أمام حرية الصحافة ربما تكون واضحة وبعضها ربما غير واضح". وقال" سوف نحتاج إلى أن نكون مستعدين للرد سريعا بالإضافة إلى حملات طويلة لحماية حقوقنا- وأن نتذكر أن أهم المتابعين لنا هما المحاكم والرأي العام".

وحذر رئيس تحرير بارز من خوض حرب مع إدارة لم تتول منصبها بعد. وقال ستيفن إينجيلبيرج رئيس تحرير موقع بروبوبليكا الاخباري غير الربحي " ربما تكون هناك لحظة لطلب النجدة هنا". وأضاف" لا أعتقد أننا وصلنا لهذه اللحظة بعد".

وكان ترامب قد قال في حديث لشبكة فوكس نيوز بعد أسبوعين من انتخابه إنه يدين للشعب الأمريكي بأن يكون منفتحا ومتاحا للصحافة في حال عاملته بنزاهة.

وأضاف" أنا لا أسعى للانتقام أو الاستعراض أو تدمير أي شخص عاملني بصورة غير عادلة، أو حتى بصورة سيئة بشكل يتعذر فهمه". وأوضح" أنا دائما ما أسعي لإعطاء فرصة ثانية أو حتى ثالثة، ولكن لست على استعداد أبدا لتقديم فرصة رابعة".

وتدخل المؤسسات الإخبارية عهد ترامب الثاني وهي ضعيفة ماليا كما تعاني من ضعف ثقة العامة فيها . وبدرجة كبيرة، تجنب ترامب وسائل الاعلام القديمة خلال حملته الانتخابية واللجوء إلى منصات البث الصوتي " البودكاست"، ولكنه مع ذلك كان لديه وقت لانتقاد شبكات " ايه بي سي" وسي بي سي" و "ان بي سي".

ويعلم فريق ترامب أن الكثير من أنصاره يبغضون الصحافة الاستقصائية، ويرون أن تأجيج هذا الغضب له مزايا سياسية. وأظهر مثالان خلال الحملة الانتخابية بهدف إهانة مرشح ترامب لمنصب وزير الدفاع بيت هيجسيث كيف يمكن أن يتم تصنيف أنشطة إعداد التقارير الاعتيادية على أنها هجوم.

فعندما تمكنت صحيفة نيويورك تايمز من الاطلاع على رسالة إلكترونية أرسلتها والدة هيجسيث له تنتقد فيها طريقة تعامله مع النساء، قامت بالتواصل معها للتعليق. وقالت بينلوبي هيجسيث لاحقا لشبكة فوكس نيوز إنها اعتبرت ذلك هجوما، على الرغم من ذلك مكن الصحيفة من نشر أنها اعتذرت سريعا لإرسالها الرسالة الإلكترونية، وقالت إنها لا تشعر بهذا الشعور تجاهه الآن.

كما استخدم هيجسيث وسائل التواصل الاجتماعي للقول أن شبكة " برو بوبليكا" التي وصفها " بمجموعة قرصنة يسارية" كانت على وشك نشر تقرير مزور يفيد بأنه لم يتم قبوله في الأكاديمية العسكرية الأمريكية منذ عقود. وتواصل الموقع الإخباري معه بعدما نفى مسؤولو الاكاديمية مزاعم هيجسيث بأنه تم قبوله. وقدم هيجسيث دليلا على أن هؤلاء المسؤولين كانوا خاطئين، ولم ينشر الموقع التقريرعلى الاطلاق.

وخلال الحملة الانتخابية، قام ترامب بمقاضاة شبكة سي بي اس نيوز بسبب كيفية تحريرها لحوار مع منافسته كامالا هاريس، كما اقترح أن تفقد شبكة " ايه بي سي نيوز" رخصتها للبث على خلفية التحقق من الحقائق المتعلقة به خلال مناظرته الوحيدة بهاريس، كما طالب بنجاح بأن يحظى بوقت مساو على شبكة " ان بي سي" بعدما ظهرت هاريس في برنامج " ساترداي نايت لايف".

وقد تواصل ترامب مع وسائل الاعلام السائدة، وأدلى بحوار مع برنامج " ميت ذا برس" على شبكة " ان بي سي" هذا الشهر، ولكن يتعين على الصحفيين أن يتوخوا الحذر بشأن كيفية تصوير عملهم.

وقد أثارت تعيينات ترامب وما قالوه بشأن الصحفيين القلق.

وكان كاش باتيل، مرشح ترامب لمكتب التحقيقات الاتحادي قد قال عبر بودكاست العام الماضي " نحن سنلاحق الأشخاص في وسائل الاعلام الذين كذبوا بشأن المواطنين الأمريكيين".

وخلال فترة رئاسة ترامب الأولى، تم تنحية بعض الصحفيين، الذين كانوا يغطون القضايا المتعلقة بالهجرة، جانبا من أجل الخضوع للتدقيق والتحقيق. وتتساءل لجنة المراسلين عما إذا كان ذلك ربما يحدث مجددا، وما إذا كانت ممارسات مماثلة ربما تمتد تجاه تغطية عمليات الترحيل المتوقعة.