رئيس الأركان الإسرائيلي يقرر تشكيل 5 ألوية احتياط جديدة لتنفيذ عمليات دفاعية على الحدود

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قرر رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، تشكيل 5 ألوية احتياط جديدة بهدف تنفيذ عمليات دفاعية على مختلف الحدود.

وبحسب بيان صادر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، ستضم الألوية «جنودًا احتياطيين متطوعين، تتراوح أعمارهم بين 38 و58 عامًا، ويتمتعون بخبرة وكفاءة مهنية اكتسبوها خلال خدمتهم العسكرية».

ويعتزم جيش الاحتلال تقديم تدريبات مخصصة للمتطوعين، لتحسين الجاهزية العملياتية وتعزيز قدرات المقاتلين، وفقًا للبيان.

وقال رئيس الأركان الإسرائيلي، إن «الجيش يحتاج لأن يكون أكبر وأوسع في مواجهة المواقف الصعبة والحروب الطويلة».

وأضاف: «نشكل ألوية جديدة من جنود الاحتياط في هذه الأشهر، وأغلبهم بالفعل تجاوزوا سن الإعفاء، وأبدوا استعدادهم للمشاركة معنا».